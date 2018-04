Overvaller bestelt eerst broodje kroket en trekt dan pistool. Wie is deze man?

WAALWIJK - Twee horecagelegenheden in Waalwijk worden op zaterdagavond 3 maart en donderdagavond 8 maart overvallen. Beide keren druipt de dader met lege handen af. Dinsdagavond toonde de politie in het tv-programma Opsporing Verzocht beelden van de dader.

Op 3 maart slaat de overvaller zijn slag bij Chinees Restaurant De Pauw. Om tien voor half acht loopt hij het restaurant aan de Sint Antoniusstraat binnen. Daar eist hij direct geld van de eigenaresse die achter de counter stond. Om zijn woorden kracht bij te zetten, slaat hij met een wapen op de balie.



De geschrokken vrouw geeft echter geen geld, maar roept haar man die in de keuken staat. Als deze de zaak in komt lopen en luid tegen de overvaller begint te schreeuwen, slaat de dader op de vlucht. Hij gaat er vandoor, op de hielen gezeten door de restauranteigenaar, maar weet te ontkomen zonder buit.



Broodje kroket

De tweede overval is donderdagavond 8 maart om tien uur bij snackbar 'Wang' aan de Baarwijksestraat. Waarschijnlijk is het dezelfde overvaller die ook hier zonder buit weer verdwijnt.



Het is opmerkelijk hoe de overvaller te werk gaat. Na binnenkomst bestelt hij eerst op zijn gemak een broodje kroket. Maar voordat de snack uit het vet gehaald kan worden door de eigenaar, gooit de dader een plastic tas van Lidl over de balie.

Buiten beeld van de bewakingscamera bedreigt hij de snackbarhouder met een pistool en eist dat de dagopbrengst in de plastic tas wordt gestopt. De eigenaar laat zich niet afbluffen en begint te schreeuwen. Hierdoor raakt de overvaller in paniek en rent de zaak uit. Hij verdwijnt volgens getuigen in de richting van het voetbalstadion.

Signalement

De politie heeft dankzij de bewakingsbeelden een duidelijk signalement van de overvaller. Het gaat om een blanke man tussen de 40 en 45 jaar. De overvaller is ongeveer 1.75 meter lang en droeg een zwart vest met lichte strepen op de mouwen, een zwarte baseball cap met daarop de letter A. Hij dreigde met een klein zwart pistool, mogelijk was dat een alarmpistool.

De politie heeft na technisch onderzoek de vingerafdrukken en DNA-materiaal van de overvaller gevonden op de plastic Lidl-tas.

De politie is op zoek naar mensen, die meer over deze mislukte overvallen weten. Hebt u meer informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Belt u liever anoniem: 0800-7000. U kunt ook een tipformulier invullen.