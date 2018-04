Muurschildering voor kickbokser Ramon Dekkers is klaar en dat ziet er zo uit

BREDA - Het duurde vijf dagen, maar nu is de muurschildering voor kickbokser Ramon Dekkers uit Breda klaar. Ontwerper Robin Nas maakte de schildering met de hand en spuitbus.

Het kunstwerk, ruim zes meter hoog, is te bewonderen op de hoek van de Meidoornstraat met de Ahornstraat in de Bredase wijk Tuinzigt. Dekkers groeide op in die wijk. Hij was een grootheid in de thaibokswereld en daarom een voorbeeld voor veel wijkbewoners.

Dekkers overleed in 2013 tijdens een trainingsritje op zijn racefiets. Hij werd onwel en kwam ten val in het tunneltje bij de Emerparklaan in Breda.

Ronald Sträter maakte een documentaire over Ramon Dekkers. Die is hieronder te bekijken: