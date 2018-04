'We zijn het andere gezin heel dankbaar', Brabantse families ruilen week van leven én geld

ETTEN-LEUR/HOEVEN - Wat zou jij doen als je opeens veel meer geld te besteden had dan normaal? En hoe zou jouw leven zijn als je bankrekening plots met honderden euro’s slinkt? De arme familie Van der Put uit Etten-Leur en de rijke familie Van den Broek uit Hoeven maakten het mee. De gezinnen waren dinsdagavond te zien in het SBS6-programma Steenrijk Straatarm.

“Super leuk om jezelf zo te zien”, reageert Mario van der Put na afloop van het programma. “Mijn stem klinkt wel heel anders. Nu hoor je eens hoe anderen je horen.”

Vader Mario, moeder Jessica de twee kinderen Dylano (12) en Giovanni (17) hebben normaal gesproken maar 60 euro per week te besteden. Nu mochten ze het met de 1500 euro per week van familie Van den Broek doen.

Geen nee zeggen

“Het was een hele ervaring. Geweldig om eens geen nee te hoeven zeggen tegen je kinderen”, vertelt Mario. Het gezin maakte de lang gekoesterde droom van zoon Dylano waar: ze gingen naar de Efteling.

Ook gingen Mario en Jessica sinds lange tijd samen uit eten, liet het stel allebei een tatoeage zetten door de bekende volkszanger Grad Damen en kreeg het hele gezin nieuwe kleding. “We zijn de familie Van den Broek heel dankbaar”, aldus Mario.

Het gezin uit Etten-Leur kreeg ontzettend veel reacties van vrienden en familie. Vrienden van de oudste zoon stuurden berichten dat ze altijd bereid zijn om te helpen als het nodig is. “Alleen maar positief”, zegt Giovanni.

Spannend

Ook Ronald, Christianne en Laurits van den Broek zaten dinsdagavond voor de televisie. Dochter Severine kijkt de uitzending later terug, want zij zit momenteel in China. “Het was heel spannend. We zijn niet gewend om samen als gezin op televisie te komen”, vertelt vader Ronald.

Vooral de boodschappen doen was voor het rijke gezin een uitdaging. In de supermarkt telden ze de bedragen bij elkaar op, zodat ze niet over het budget heen gingen. Dochter Severine leerde tijdens het avontuur hoe ze stamppot moest klaarmaken.

“We zijn ons veel bewuster geworden van wat bepaalde dingen nou eigenlijk kosten”, zegt Ronald. “Een stuk vlees bijvoorbeeld. Dat is heel duur. Daar letten wij normaal gesproken niet op met boodschappen doen.”

Het gezin kwam tijdens de uitzending ook dichter tot elkaar. Ze speelden spelletjes en zaten samen aan het ontbijt. “We zouden het zo weer doen”, besluit Ronald.