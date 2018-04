Gewonde man aangetroffen in struiken naast A59, politie pakt drie personen op

NOORDHOEK - Naast de A59, ter hoogte van de Vlietweg in Noordhoek, is dinsdagavond een gewonde man in de struiken aangetroffen. Drie personen die zich in de buurt ophielden zijn door de politie aangehouden. De gewonde man is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens omstanders was de ambulance kort voor acht uur ter plekke. Omdat het slachtoffer niet kon worden bereikt met een brancard, moest de brandweer eraan te pas komen om een pad te banen.

Dat lukte rond half negen. Inmiddels waren diverse eenheden van de politie ook ter plaatse. Zij hielden drie personen aan die zich ophielden bij een loods, enkele tientallen meters verderop aan de snelweg.

Hennep

De politie heeft de oprit naar de loods afgesloten en is bezig met onderzoek. Agenten hebben in de loods zakken hennep gevonden. Ook zijn twee wagens in beslag genomen.



Het is niet bekend of de arrestaties en de vondst van de gewonde man met elkaar verband houden. De politie is niet bereikbaar voor een reactie.