Tilburg Trappers maken kans op derde titel in Duitsland op rij

TILBURG - De ijshockeyers van Tilburg Trappers kunnen voor het derde jaar op de rij kampioen van de Oberliga worden. De mannen van coach Bo Subr wonnen dinsdagavond thuis met 6-0 van Hannover Scorpions en staan daardoor in de finale van de play-offs.

Trappers had het maximale aantal van vijf wedstrijden nodig om Hannover Scorpions uit te schakelen. Het beslissende vijfde duel werd tussen de 37ste en de 40ste minuut beslist. Daarin was de thuisploeg liefst driemaal trefzeker. Een mokerslag voor de Duitse opponent.



In de finale van de play-offs spelen de Tilburgers tegen Deggendorfer SC. Het eerste duel is vrijdag aan de Stappegoorweg. In 2016 en 2017 wist Trappers de titel in de Oberliga te bemachtigen. Dit is het derde jaar dat de club meedraait in de Duitse ijshockeycompetitie en opnieuw levert dat dus een plek in de eindstrijd van de play-offs op.In de finale van play-offs gaat het ook om een best of five-reeks. Dat houdt in dat de ploeg met drie gewonnen wedstrijden gekroond wordt tot kampioen.Vrijdag 13-4: Tilburg Trappers – Deggendorfer SC (20.00 uur)Zondag 15-4: Deggendorfer SC – Tilburg Trappers (18.30 uur)Dinsdag 17-4: Tilburg Trappers – Deggendorfer SC (20.00 uur)Vrijdag 20-4: Deggendorfer SC – Tilburg Trappers (20.00 uur) **Zondag 22-4: Tilburg Trappers – Deggendorfer SC (20.00 uur) **** Duel wordt alleen gespeeld als er nog geen beslissing is gevallen.