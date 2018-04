Paters starten crowdfunding om eeuwenoude kloostertuin op te knappen

SINT AGATHA - Het is misschien dan wel het oudste bewoonde klooster van Nederland, maar ze zijn niet vies van nieuwerwetse methodes. Klooster Sint Agatha kampt met een onderhoudsachterstand van de eeuwenoude kloostertuin. Ze hebben geld nodig om de tuin op te knappen. De paters zijn daarom een crowdfunding gestart.

Naast de Maas, vlakbij Cuijk, ligt het klooster van de Kruisheren. Ze wonen daar al 650 jaar. Lange tijd zorgden de paters voor de tuin. Maar nu er steeds minder paters zijn, raakte de tuin overwoekerd. “De tuin was eigenlijk bedoeld voor 60 mensen”, aldus pater Edgar Claes. “Zij leefden van de opbrengst van de tuin. Nu wonen we nog maar met 6 mensen hier.”



Hulp

En dat zijn allemaal niet meer de jongste, dus lukt het niet meer de grote tuin zelf bij te houden. “We hebben hulp gevonden,” vertelt Claes. “Er zijn 15 enthousiaste vrijwilligers die hier iedere dinsdag komen werken. Maar we hebben wel enkele harken en een schep, maar we hebben er geen 15. En de tuin is zo groot, dat we eigenlijk wat rollend materieel nodig hebben om de zware spullen te vervoeren.”



Antoon van Schadewijk is een van de vrijwilligers die regelmatig komt helpen. “Met een kruiwagentje lukt het allemaal niet. We moeten een trekker hebben met een aanhanger. Die moet kunnen maaien en in de herfst blad kunnen zuigen.” De paters hopen 10.000 euro op te halen.



Crowdfunding

De paters hebben de crowdfunding niet helemaal zelf opgezet. Ze hebben het beheer van de tuin uitbesteed aan een stichting. Zij maken weer gebruik van het platvorm crowfunding voor de natuur. Ondertussen is er al zo’n 600 euro opgehaald. De hoop is dat mensen die tuin ook wel eens bezoeken een duit in het zakje willen doen. De tuin wordt namelijk door zo’n 15.000 mensen per jaar bezocht.