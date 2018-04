Wedstrijd Jong PSV-Go Ahead Eagles bij 6-0 tussenstand gestaakt

EINDHOVEN - Bij een 6-0 tussenstand is de wedstrijd tussen Jong PSV en Go Ahead Eagles na 84 minuten gestaakt. Wegens de hevige onweer in Eindhoven kon er niet meer verder gespeeld worden.

In eerste instantie werd de wedstrijd na 81 minuten tijdelijk gestaakt. Waarna er na een korte pauze weer gespeeld werd. Voor drie minuten, want daarna werd de wedstrijd opnieuw gestaakt wegens hevige onweer.

Definitief

Na ruim een halfuur werd er uiteindelijk besloten om de wedstrijd definitief te staken. De KNVB zal nu moeten bepalen of Go Ahead nog voor zes minuten terug moet keren naar Eindhoven.

De 84 minuten die er gespeeld werden, waren doelpuntrijk. In het stadion dat zondag waarschijnlijk zal kolken als PSV de kampioenswedstrijd speelt tegen Ajax, trof Jong PSV een onthutsend zwak Go Ahead Eagles. Na tien minuten stond Jong PSV al met 2-0 voor en uiteindelijk was de tussenstand 6-0 na 84 minuten.

Focus op Ajax

Een goede generale dus voor de spelers van Jong PSV die aankomende zondag bij de A-selectie zullen zitten in de kampioenswedstrijd tegen Ajax. Ook Pablo Rosario zal daarbij horen maar hij wil niet te ver vooruit kijken naar een eventuele huldiging. "De focus is zeker op Ajax, maar nog niet op wat er daarna allemaal kan gebeuren. We weten wat we moeten doen, dat is winnen. Daarna zien we wel wat er gaat gebeuren."

Rosario weet dat PSV nog niet zeker is van de titel. "Dat besef is er, dat weet de ploeg ook. Uiteindelijk streven we met z'n allen naar het doel om kampioen te worden en daar zijn we dichtbij."

Platte kar

Trainer Twan Scheepers heeft zelf al eens op de platte kar gestaan. Hij heeft een simpel advies voor zijn spelers die al dromen van eenzelfde ritje door de stad. "Eerst winnen, dan is het feest. Maar alle focus moet eerst liggen op het resultaat."