Virgil van Dijk mag serieus denken aan Champions League-winst

BREDA - Virgil van Dijk mag serieus gaan dromen over het winnen van de Champions League. De Bredanaar haalde dinsdagavond met zijn club Liverpool de halve finale van het belangrijkste Europese clubtoernooi.

Van Dijk won met The Reds met 1-2 van Manchester City. Omdat Liverpool vorige week de eerste wedstrijd met 3-0 had gewonnen, was het ticket voor de halve finale daarmee ruimschoots binnen.



Dertien jaar geleden speelden Wilfred Bouma uit Helmond en Theo Lucius uit Veghel met PSV in de halve finale van de Champions League. Daarna lukte het geen enkele Brabantse speler meer om zo ver in het toernooi te komen. Dat maakt de prestatie van Van Dijk extra bijzonder.Van Dijk maakte in januari de overstap van Southampton naar Liverpool en speelde sindsdien in bijna alle wedstrijden van The Reds mee. Opvallend detail: de verdediger werd niet één keer door zijn coach van het veld gehaald.Het wordt vrijdagmiddag duidelijk wie Van Dijk met Liverpool treft in de halve finale van het miljoenenbal.