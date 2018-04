Uren in de rij gestaan, maar dan kun je 'proosten' met gratis donuts in Eindhoven

EINDHOVEN - De eerste Dunkin’ Donuts van onze provincie heeft om zeven uur woensdagochtend de deuren geopend. Voor de deur van de winkel in de Piazza in Eindhoven stond een lange rij mensen die al de hele nacht stonden te wachten. De eerste honderd klanten kregen een jaar lang iedere week een doos met zes gratis donuts. Als het een aantal jongens is gelukt donuts te bemachtigen dan is het tijd om te 'proosten' met de zoete broodjes.









De eerste hongerige liefhebbers lagen dinsdagochtend vroeg al voor de deur. Waarom iemand dat doet? "Ik wou de eerste zijn en ik hou van donuts", zegt degene die woensdag als eerste een aantal donuts wist te bemachtigen.

Tekst loopt door onder de video.





LEES OOK: Uren in de rij en buiten slapen voor een jaar lang gratis donuts in Eindhoven

De kans is groot dat er donutfans zijn teleurgesteld woensdag. Onze verslaggever die in Eindhoven is, schat dat er meer dan honderd mensen in de rij stonden. De nummer 29 in de rij vertelt dat hij toch zeker een uur of vier heeft geslapen dinsdagnacht. En nu heeft hij wel zin in donuts voor ontbijt.

Een meisje dat met een grote glimlach op haar gezicht naar buiten komt met een doos donuts is heel blij dat het haar gelukt is. Zij wacht echter nog even met het verorberen van de lekkernijen. Donuts voor ontbijt? "Da's wel heel ongezond", zegt ze.