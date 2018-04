Tilburgers verbaasd over uitsluiting Hans Smolders bij vormen coalitie: 'Onbegrijpelijk'

TILBURG - Tilburgers zijn het er niet mee eens dat de winnaar van de verkiezingen, Lijst Smolders Tilburg (LST) van Hans Smolders, niet mag gaan regeren in de stad. Informateur Philip Eijlander liet dinsdag weten dat meerdere partijen Smolders uitsluiten als coalitiepartner. "Als dit kan, snap ik niet hoe de politiek in elkaar zit."

Eijlander probeerde tot een coalitie van LST, GroenLinks, VVD, CDA en PvdA te komen, samen goed voor een meerderheid van 28 zetels. Dit mislukte omdat de onderhandelingen met GroenLinks op 'inhoudelijke gronden' afketsten. Ook een eerdere poging tot een coalitie, met D66, liep spraak. D66 weigerde het gesprek met Smolders aan te gaan.



LEES OOK: Hans Smolders niet aan de macht in Tilburg, geen coalitie met grote winnaar van verkiezingen

'Uitsluiten nooit goed'

"Hij heeft de verkiezingen gewonnen, dus hij moet gewoon meedoen", aldus een inwoner van Tilburg. "Maar blijkbaar werkt het niet zo. Jammer, want hij is wel voor de Tilburgers. En de Tilburgers zijn ook voor hem."

"Je moet met iedereen kunnen samenwerken. Ik snap de weerstand, maar of dit nou juist is...", zegt een andere Tilburger. "Een cordon sanitaire is dit. LST is niet mijn partij, maar uitsluiten is niet goed."



'Zo veel stemmen en niet regeren? Onbegrijpelijk'

Uiteraard reageerde ook Hans Smolders zelf verbolgen op het klappen van de coalitieonderhandelingen. “Het is een zwarte dag voor Tilburg." Volgens de lijsttrekker hebben de partijen onderling ‘afspraken gemaakt’. “Het slaat nergens op. Het is net een kleuterklas.”



Stadsgenoten voegen zich bij deze uitspraak. "Ik snap niet hoe de politiek in elkaar zit. Hoe kan iemand zo veel stemmen krijgen, maar nergens aan mee mogen doen? Onbegrijpelijk vind ik het. En ik heb zelf niet eens op Smolders gestemd."



Een ander gelooft dat het nog wel goed komt tussen de partijen en Smolders. 'Ik heb er nog wel vertrouwen in. Iedereen moet water bij de wijn doen. Zo lang er nog geen definitief akkoord is, houd ik hoop."