Siem van den Berg gaat met vertrouwen naar het NK Metselen

MARIAHOUT - Hij is pas 15 en doet nu al mee aan het Nederlands Kampioenschap Metselen: Siem van den Berg uit Mariahout. Woensdag begint het NK, dat in totaal 2,5 dag duurt. Siem is er in ieder geval klaar voor.

Op het NK Metselen worden allerlei verschillende disciplines getoetst. "We moeten een muur metselen en die blijft mijn hele leven staan", vertelt Siem. "Ondertussen moeten we allerlei patronen in de muur verwerken." Een vierkoppige jury loopt ondertussen rond om het werk te beoordelen. Ze kijken of de deelnemers netjes en recht werken.



Het was voor Siem al een hele weg om op het NK uit te komen. "Simpel was het zeker niet. Ik moest eerst meedoen aan een voorronde in Mierlo, daar werd ik tweede." Hij is in Friesland, waar het NK gehouden wordt, de jongste deelnemer met zijn vijftien jaar.



Vrijdagmiddag weten we of Siem Nederlands Kampioen geworden is. "Ik denk dat het goed komt", zegt Siem.