Eindhoven krijgt grootste erotische warenhuis van Nederland

EINDHOVEN - De naam suggereert een online winkel, maar Miranda.nl is ook het grootste, fysieke, erotische warenhuis van Nederland. 20 april openen zij een filiaal in Eindhoven, aan de Geldropseweg. De opening beloofd een groot feest te worden met onder andere muziek, workshops en gasten.

De winkel is zo ingericht dat iedereen er zonder gêne naar binnen kan lopen. Hoe verder je achterin de winkel komt, hoe spannender het wordt. De winkel in Eindhoven is de derde in Nederland. Ook in Utrecht en Zeist zijn filialen.

Voor wie zin heeft om mee te feesten: vrijdag is er een DJ en een burlesque show. Zaterdag en zondag zijn er de hele dag workshops en kortingen.