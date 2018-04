Onweer zorgt voor mooie foto's én overlast [FOTO'S]

In Veldhoven kwamen de stopcontacten de muur uit. Foto: Twitter All4wan

In Oisterwijk kwamen de putdeksels omhoog. Foto: Toby de Kort.

Foto van het onweer in Kaatsheuvel. Foto: Glenn Aoys

TILBURG - Het onweer dat dinsdagnacht over Brabant trok, zorgde voor een slapeloze nacht. Het leverde echter ook fraaie en bijzondere plaatjes op. In Oirschot viel bijvoorbeeld maar liefst 33 millimeter regen en in Veldhoven kwamen de stopcontacten de muur uit na een blikseminslag, iets wat zelfs de aandacht van weervrouw Helga van Leur trok.

In Lieshout moest de brandweer uitrukken nadat de bliksem insloeg bij een schuur en in Oisterwijk kwamen de straten vol water te staan, waardoor de putdeksels omhoog kwamen. De gemeente heeft inmiddels maatregelen genomen, om te zorgen dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan.

Schade door noodweer zorgde eerder bij de Tilburgse verzekeraar Interpolis voor een hausse aan claims. Bij het bedrijf was vanochtend niemand bereikbaar die kon vertellen of er nu veel schadetelefoontjes binnenkomen.

In heel Nederland werden 's avonds en 's nachts ruim 25.000 bliksemontladingen geregistreerd, aldus bliksemdata van het KNMI.