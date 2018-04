Geen Ster ZLM Toer in 2018, maar dat is geen definitief einde van de koers

SCHIJNDEL - De Ster ZLM Toer gaat dit jaar niet door. De organiserende Stichting Wielerbelang Schijndel heeft het etappeschema niet rond kunnen krijgen nadat meerdere etappeplaatsen afhaakten. De Ster ZLM Toer stond gepland van woensdag 13 juni tot en met zondag 17 juni.

"We zijn er, ondanks toezeggingen van diverse etappeplaatsen, niet in geslaagd om het etappeschema rond te krijgen", zegt voorzitter Anton Ganzeboom in een eerste reactie. "Helaas zijn enkele etappeplaatsen toch afgehaakt. Dat nieuws kwam bij ons rondom de verkiezingen. En het kwam koud op ons dak. We dachten dat alles rond was, zagen dit niet aankomen."

"De besluitvorming duurt vaak even en ook het traject rond de vergunning wordt steeds complexer. Er is niet genoeg tijd om nu nog met alternatieven te komen. Daardoor moeten we nu dit besluit nemen." Wachten op andere mogelijkheden was geen optie meer. "Wij kiezen er bewust voor om nu de knoop door te hakken. Ook omdat we ploegen in de gelegenheid willen stellen om een alternatief te zoeken voor onze wedstrijd."

Het annuleren van deze editie is niet het definitieve einde van de Ster ZLM Toer. “Dit geeft ons als organisatie nu ook de ruimte om onze focus op 2019 te leggen. Dan willen we sterker dan ooit terugkomen! Wij zijn niet de organisatie die bij een beetje tegenwind stopt."

Oss en Hoogerheide in 2017

In 2017 kende de Ster ZLM Toer nog twee Brabantse finishplaatsen. Na de proloog op de zeedijk van Westkapelle volgde de eerste etappe, na eens tart in Tholen volgde die dag de finish in Hoogerheide. Op de slotdag was Oss start- en finishplaats.