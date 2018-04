Een lekkere prijs in de Staatsloterij? In Brabant blijft het niet bij dromen

OOSTERHOUT - Een prijs van twee ton in Oosterhout en prijzen van een ton in Oisterwijk, Son en Breugel en Raamsdonksveer. Het regende dinsdag tonnen in onze provincie bij de trekking van de Staatsloterij. Het is de laatste tijd vaak raak in Brabant. Bij de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij bijvoorbeeld viel de hoofdprijs van 30 miljoen netto op het lot van een 62-jarige man uit Tilburg.

LEES OOK: Winnaar 30 miljoen is 62-jarige man uit Tilburg (en hij stopt niet met werken)

De gelukkigen die dinsdag tonnen wonnen, zijn deelnemers uit Oisterwijk, Son en Breugel en Oosterhout die automatisch meespelen met de loterij.

De woonplaats van de vierde winnaar is niet bekend. Wel is duidelijk dat dit winnende lot is verkocht bij de Bruna in Raamsdonksveer. Deze geluksvogel moet zich met het winnende lot melden bij Staatsloterij om de prijs te innen. De Staatsloterij maakt overigens nooit bekend wie de prijswinnaars zijn.

'Grootste prijs tot nu toe'

Marja Nootenboom, winkelmanager van de 'winnende' Bruna, weet niet wie de gelukkige is. Maar ze hoopt de winnaar binnenkort in de winkel te zien. Het is voor het eerst dat zo'n grote prijs valt op een lot dat in haar winkel is verkocht. Eerder won een klant wel een auto en ook vielen prijzen van enkele duizenden euro's op loten die in Raamsdonksveer waren verkocht.

"Maar dit is echt de grootste prijs tot nu toe", vertelt Nootenboom enthousiast. De winkel in Raamsdonksveer wordt nu volgens haar mooi versierd om wat extra aandacht op de prijs te vestigen. "Helemaal leuk natuurlijk", zegt ze.

Winnen, winnen, winnen

Behalve de hoofdprijs van de Oudejaarstrekking vielen dit jaar nog meer Staatsloterijmiljoenen in Brabant. In februari was het raak in Waalre en in januari in Bergen op Zoom. In beide gevallen ging het om een prijs van één miljoen.