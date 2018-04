Zaak doodgeschoten autohandelaar Breda: verdachte opnieuw opgepakt

BREDA - In de zaak van de doodgeschoten autohandelaar Peter van der Linde uit Breda is één van de verdachten woensdagochtend opnieuw opgepakt. Het gaat om de 42-jarige man die op 17 mei vorig jaar al werd aangehouden als verdachte. Volgens de politie zijn er nieuwe feiten bekend geworden.

De schietpartij gebeurde op 6 januari 2017 in Breda. Van der Linde werd doodgeschoten op de Lunetstraat in Breda. Hij was naar een café geweest en toen hij naar buiten kwam, werd hij onder vuur genomen.

Tijdens het rechercheonderzoek kwam de nu 42-jarige man, Piet S. uit Etten-Leur, als verdachte in beeld. Hij werd in de gevangenis in Grave aangehouden. S. zat daar in voorlopige hechtenis omdat hij ook verdachte is in een andere zaak.

De rechter-commissaris oordeelde op vrijdag 19 mei 2017 dat er te weinig bewijs was om hem voor het schietincident nog langer vast te houden.

Ook wapenhandelaar Corne S. uit Sprundel zit vast in deze zaak.