Op straat slapen voor gratis donuts? Tuurlijk, Brabant staat graag in de rij [LIJST]

EINDHOVEN - Het was een succes: de belofte van de nieuwe Dunkin’ Donuts in Eindhoven om de eerste honderd gasten een jaar lang gratis donuts te geven. Het resultaat was een lange rij gretige donutliefhebbers die er dinsdag wel een nachtje voor in de rij wilde staan (of liggen). Met en zonder slaapzak. Maar Brabanders zijn wel vaker bereid om te wachten voor hun liefhebberijen.

De Efteling

Het hoort er natuurlijk een beetje bij, maar er is geen plek in Brabant waar meer vrijwillig in de rij wordt gestaan dan in de Efteling. Voor de ingang, maar ook voor de attracties. De nieuwste hit is de Symbolica, die op de eerste dag ruim vijftienduizend geduldige bezoekers trok. Maar ook bijna een jaar later is het vaak nog steeds achteraan aansluiten voor een ritje.

LEES OOK: Uren in de rij en buiten slapen voor een jaar lang gratis donuts in Eindhoven

Een jointje

In 2016 versoepelde de Tilburgse burgemeester tijdelijk de regels voor coffeeshops. Dat leidde tot een kleine stormloop van buitenlandse wietliefhebbers, vooral rond het muziekfestival Woo Hah!. Gelukkig waren de meesten een half uur later alweer vergeten dat ze in de rij hadden gestaan.

Lekkere frieten

Een heerlijk knapperige gefrituurde aardappel met mayonaise. Dat lust Brabant wel. Zeker op een zonnig dagje in de buitenlucht. En dus waren de rijen voor deze goudgele rakkers deze zomer lang bij de buitenbaden in Brabant.

De nieuwste iPhone

De lancering van een nieuwe iPhone en rijen technerds voor de winkeldeur, het hoort bij elkaar als een avondje stappen en Turkse pizza. En dus waren de koude stoepen voor de winkels gevuld bij de lancering van de iPhone X. Liefhebbers, zoals Timo de Bresser uit Goirle, hadden er wel een nachtje wachten voor over om het apparaat als eerste in handen te krijgen.

Black Friday

Black Friday is de dag waarop heel Amerika uitloopt om koopjes te jagen. De drukte is soms zo erg dat er doden bij vallen in de rij. Ja, echt. En dus probeert de Brabantse detailhandel iets van dat succes naar Nederland te halen. Vorig jaar leidde dat tot zoveel enthousiasme dat... Oh nee, wacht. De meeste Brabanders vinden het onzin. Dus geen rijen hier.