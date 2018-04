Bliksem slaat in bij Auti-Wereld; "De stuc vloog door de kamer"

VELDHOVEN - En toen sloeg opeens de bliksem in. De schrik zit er goed in bij Jolanda Vonk. Het gebeurde gisteravond bij Auti-Wereld. In een pand waar op dinsdag en woensdag jong volwassenen met een autistische stoornis bij elkaar komen. Jolanda deed daar vrijwilligerswerk.

"Het onweerde al stevig boven Veldhoven dinsdagavond. Er waren veel harde knallen te horen. totdat er opeens een finale knal te horen Jolanda's dochter maakte er het meeste van mee vertelt ze: "Ze was op haar kamertje aan het werk achter haar laptop. Opeens hoorden we allemaal een keiharde knal. Ze zag het stuc door de kamer vliegen en op de plek waar eerst de stopcontacten zaten zit nu een groot gat in de muur."

Ook de rest van het huis schrok direct na de blikseminslag. "Ik was aan eht schreeuwen. Mijn zoon van zeventien dacht gelijk dat het vuurwerk was."

De schade is aanzienlijk. Op woensdag was al direct een schade-expert in het pand aanwezig. "Gelukkig wordt alles verzekerd want er is best veel kapot. De nokbalk van het dak is helemaal ontzet. Ondanks alles zijn de jongeren die zouden komen gewoon aanwezig op woensdag"Je kunt mensen met autisme niet zo op het laatste moment afzeggen. Dus we gaan gewoon door."