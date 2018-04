NAC-Willem II brengt spanning en verdeeldheid bij voetbalbroers uit Rijen

BREDA - De spanning bij de familie Biemans loopt op in aanloop naar de Brabantse derby tussen NAC en Willem II. John en Erik zijn broers, maar staan zondag lijnrecht tegenover elkaar. John is namelijk supporter van NAC en Erik is trouw aan Willem II. De broers Biemans groeiden op in Rijen, het dorp dat tussen Breda en Tilburg in ligt.

De plaagstootjes gaan al over en weer op het terras van Café Bel Air in Breda. Erik had eigenlijk liever in Tilburg afgesproken, maar de rockband in de Bredase kroeg gaf de doorslag. De broers Biemans, geboren en getogen in Rijen, zijn namelijk gek op muziek. Op rock welteverstaan, en het liefst hardrock. Op dat moment vergeten ze hun grote voetbaltegenstelling, John is namelijk voor NAC en Erik voor aartsrivaal Willem II.



Gemeenschappelijke hobby

"De gitaren en de wisselwerlking tussen band en publiek", zegt John Biemans over hun liefde voor muziek, "Dat is geweldig." Broer Erik deelt die mening: "Het is geweldig om samen naar een band te gaan kijken. Dit is iets wat we abslouut gemeen hebben."



NAC-Willem II brengt verdeeldheid

Gebroedelijk naast elkaar, flesje bier losjes in de hand, genieten John en Erik later van de live muziek in het café. Maar komende zondag is er een ander beeld, tijdens de derby NAC-Willem II staan ze lijnrecht tegenover elkaar. Waar de muziek hen verbindt, verdeelt het voetbal de broers.



"We zijn geboren in Rijen", vertelt John. "Precies tussen Breda en Tilburg in. Mijn vader ging vroeger af en toe naar Willem II kijken en die nam ons dan mee. Maar dat vond ik helemaal niks. Ik ben daarom naar Breda gegaan." Erik bleef wel in Tilburg hangen en moet weinig van NAC hebben. "Dat kan niet samen leven", zo zegt hij met een glimlach over beide Brabantse clubs. "En dat willen we graag zo houden.



Niets met NAC en Willem II

"Ik heb helemaal niets met Willem II", laat oudste broer John weten. "Het is sfeerloos. Stillem II noemen we ze en dat is ergens op gebaseerd."



Erik kent het verhaal en slaakt een diepe zucht. "Ik vind helemaal niks van NAC", zo merkt hij op. "Ik vind dat ze bij NAC vooral bezig zijn met 'niet-NAC zelf', maar met alles wat er omheen hangt. Hoe bijzonder het wel niet is. En dan denk ik: ben gewoon lekker met je eigen voetbalploeg bezig. Maar als ik moet kiezen of NAC moet degraderen of niet, dan zeg ik graag."



Plagen in plaats van ruzie

De broers pesten elkaar volop, maar houden het natuurlijk wel gezellig. Ook vroeger was er nooit ruzie over de keuze van voetbalclub. "Nee, absoluut niet", vertelt John. "Dat kunnen we goed scheiden en zo hoort het ook. Elkaar plagen waar het kan, maar absoluut geen ruzie."



For those about to rock...

Dan maken ze aanstalten om maar eens naar binnen te gaan om van de live muziek te genieten. Op de vraag wat belangrijker is, voetbal of rock, antwoorden ze eensgezind: "Rock natuurlijk!". Waarna de armen over elkaars schouder gaan en ze samen naar binnen kuieren.