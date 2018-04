Facebook-stalker krijgt taakstraf, man stuurde tweeduizend berichtjes aan jonge Emma

BREDA - Een 60-jarige inwoner van Zevenbergen is woensdag veroordeel tot 120 uur taakstraf voor het jarenlang stalken van een jonge vrouw via Facebook Messenger. Ook veroordeelde rechtbank in Breda de man tot een voorwaardelijke celstraf opgelegd van 134 dagen.

De Zevenbergenaar stuurde tussen december 2015 en april 2016 ruim tweeduizend berichtjes aan het slachtoffer. Hij begon met het stalken toen het slachtoffer, de nu 22-jarige Emma, vijftien jaar oud was.

Obsessie

De man is in het verleden al twee keer veroordeeld voor het lastigvallen van de vrouw. Eerdere taakstraffen brachten hem niet van zijn obsessie af. Pas toen hij in 2016 achter de tralies werd gezet, na de zoveelste aangifte door de vrouw, stopte het stalken.

Een reclasseringsmedewerker zei twee weken geleden tijdens de zitting dat de man uit Zevenbergen geen verantwoordelijkheid wilde nemen voor zijn daden en trekken had van een 'narcistische stoornis'.

Justitie eiste een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijk celstraf van een half jaar tegen de man. De rechter legde een lagere straf op. Ook kreeg de man een contactverbod en moet hij vijfhonderd euro schadevergoeding betalen.

Slachtoffer Emma reageert teleurgesteld op de uitspraak: "Deze straf is veel te min en staat niet in verhouding met wat hij mij heeft aangedaan." Ze hoopt dat de stalker er nu echt mee stopt. "Het heeft lang genoeg geduurd. Ik wil verder met mijn leven", zegt Emma.