Accordeonist Juul is weer welkom in Etten-Leur: 'Ik kan weer wat voor de mensen betekenen'

ETTEN-LEUR - Goed nieuws voor de liefhebbers van accordeonmuziek in het centrum van Etten-Leur. Juul Bouman, de lokale meester van de toetsen, mag zijn vrolijke klanken weer laten horen. En zelfs op meer plaatsen dan voorheen.

Bouman maakt sinds vorig jaar zomer meerdere keren per week muziek op de Markt in Etten-Leur. Al spelend onder de moeierboom haalt hij geld op voor het goede doel. Tot er werd geklaagd en hij te horen kreeg dat het spel voorbij was.

LEES OOK: Etten-Leur wil Juul de accordeonist niet kwijt: inwoners komen in actie

Na een goed gesprek met wethouder Ron Dujardin is de kou weer uit de lucht. “Overal in de openbare ruimte mag ik weer spelen”, aldus een opgetogen Bouman. “Ik ben er blij mee, want nu kan ik weer wat betekenen voor de mensen. En door her en der te spelen, hebben de klagers ook minder te mopperen. Want je moet de mensen die accordeonmuziek wel mooi vinden daar niet onder laten lijden.”

De tekst gaat verder onder de video.

Als het weer het toelaat, is Bouman woensdagmiddag alweer te vinden in het centrum van Etten-Leur. Een feestelijk nummer om zijn rentree op de Leurse bühne te vieren, heeft hij nog niet. “Spanish Eyes speel ik voorlopig maar even niet meer, ook al is het het lievelingslied van mijn vrouw. Ik kreeg te horen dat ik dat nummer te vaak liet horen, maar ja, dat komt natuurlijk door alle dames.”