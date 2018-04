Younes B. opgepakt in Antwerpen voor schietincident op Amethistdijk in Roosendaal

ANTWERPEN - In Antwerpen is dinsdag de 22-jarige Younes B. uit Roosendaal opgepakt. Hij wordt verdacht van bedreiging en betrokkenheid bij een schietincident aan de Amethistdijk in Roosendaal. Dat gebeurde in de vroege uren van zondag 18 februari.

B. was al enkele weken op de vlucht en is op verzoek van de Nederlandse politie aangehouden. Hij wordt donderdag voorgeleid in Turnhout.

De schietpartij zou voortvloeien uit een drugsvete tussen B. en de bewoner van het huis aan de Amethistdijk en diens broer; Jaouad en Hicham B. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de eerdere schietpartij op de Diamantdijk waarbij Younes B. gewond raakte.

LEES OOK: Younes werd beschoten in Roosendaal, woedt er een drugsoorlog of...?

Burgemeester Jacques Niederer sloot het huis aan de Amethistdijk eind februari voor een periode van vier weken. De wijk was in dezelfde periode verboden gebied voor de bewoner van het beschoten huis, Hicham B. (30.). Dat besluit werd later teruggedraaid door de rechtbank. Dit tot ongenoegen van Niederer. "De uitspraak van de rechter is niet bepaald een steun in onze rug", zei hij begin maart.

"Ik nam deze maatregelen juist in het belang van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de bewoners in de wijk. Ik vind dat omwonenden niet opnieuw opgeschrikt mogen worden door geweld in de wijk."

LEES OOK: Bewoner beschoten woning in Roosendaal mag weer naar huis, burgemeester 'niet blij'