12 maanden cel voor CDA-penningmeester met megadrugslab in schuur

Het drugslab op het boerenerf in Leende was zeer professioneel opgezet. (Foto: Youssef Zerrouk)

DEN BOSCH - CDA-penningmeester Wim van der P. uit Leende moet 12 maanden de cel in voor betrokkenheid bij de miljoenenproductie van drugs in een schuur op zijn boerenerf. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag bepaald. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden nog een fors hogere straf: vijf jaar cel. De 52-jarige Van der P. ontkent dat hij wist van het megadrugslab, hij was niet aanwezig bij de uitspraak.

Van der P. is vrijgesproken van het zelf produceren en het bezit van drugs. De rechtbank acht niet bewezen dat Van der P. in het achterste gedeelte van de loods kon komen waar de drugs stonden. De penningmeester wordt wel medeplichtig geacht. "Het kan niet anders dan dat de verdachte zich ervan bewust is geweest dat wat er in zijn loods gebeurde het daglicht niet kon verdragen", aldus de rechtbank.

Dagomzet van tien miljoen

Op 23 februari 2017 ging de politie naar het boerenerf aan de Hoogeindseweg, op zoek naar een hennepkwekerij. Die kwekerij werd gevonden, maar er was nog veel meer. In een loods bleek een groot laboratorium verstopt, de grootste drugsfabriek ooit ontdekt in Nederland. De fabriek had een dagomzet van tien miljoen euro.

Van der P. werd samen met zijn vrouw en zoon opgepakt. Zijn gezin werd al snel weer vrijgelaten. Van der P. zat twee maanden in voorarrest. Zijn terrein werd door de burgemeester een half jaar gesloten, inclusief het woonhuis van de familie.

De verdachte verhuurde de loods aan een zekere Pieter, die er auto’s uitdeukte en overspoot. In de loods stonden ook caravans gestald. Om te voorkomen dat die werden besmeurd tijdens het spuiten, werd een wandje in de loods geplaatst. Achter dat wandje zat het drugslab.

De rechtbank heeft in haar oordeel meegenomen dat Van der P. 'zelf is getroffen door de gevolgen van de delicten'. De verdachte heeft zijn activiteiten in het verenigingsleven en voor het CDA moeten neerleggen. Daarnaast werd zijn woning een half jaar gesloten.

Carnavalsclub gedupeerd

De vondst van het drugslab vorig jaar had destijds ook grote gevolgen voor carnavalsvereniging De Lolmakers. Zij waren druk aan het werk aan hun carnavalswagen in een bouwtent naast de ruimte waar het drugslab werd ontdekt. De bouwers moesten meteen van het terrein af. Hun carnaval viel in het water. Ze mochten twee dagen na de inval hun spullen wel van het erf halen, maar toen was het te laat om de carnavalswagen nog op tijd af te krijgen.