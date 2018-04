Schietpartij bij basisschool Udenhout blijkt valse melding, jongen op school Tilburg opgepakt

UDENHOUT - De politie is woensdag aan het eind van de ochtend massaal uitgerukt naar Udenhout, omdat er in de buurt van een basisschool twee gewonde mensen op straat zouden liggen. De melding bleek vals. Korte tijd later werd een 17-jarige jongen op een school in Tilburg opgepakt.

Rond tien voor half twaalf kwam er bij de meldkamer een telefoontje binnen van een jongeman die vertelde dat er meerdere personen gewond waren geraakt bij een schietpartij of steekpartij in Udenhout.

Arrestatieteam

De politie ging meteen op de melding af. Meer dan twintig agenten, in opvallende en onopvallende auto's, werden ingezet. "We hebben ook een arrestatieteam ingeseind en een politiehelikopter voor ondersteuning opgeroepen", legt woordvoerder Willem-Jan Uytedehage uit.

De basisschool waar de slachtoffers zouden liggen, werd gevraagd om alle kinderen in de klas te houden en zeker niet naar buiten te laten gaan. Na ongeveer een half uur bleek uit onderzoek van de politie dat de informatie van de melder niet klopte.

Verdachte op school aangehouden

"Rond half een hebben we de verdachte aangehouden op een school in Tilburg. Hij zit vast en wordt verhoord", aldus Uytdehage. Vanwege de grote politie-inzet konden minder urgentie meldingen tijdelijk niet behandeld worden.