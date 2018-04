Appende vrachtwagenchauffeurs massaal op de bon geslingerd

GELDROP - Ze hadden het kunnen weten, de chauffeurs die gisteren over de A67 reden. De verkeerscontrole was in allerlei media aangekondigd. Toch werden er nog 73 weggebruikers, voornamelijk vrachtwagenchauffeurs, bekeurd omdat ze met hun telefoon bezig waren.

Het doel van de verkeerscontrole was het veiliger maken van de snelweg. Projectleider Wim van Ziel van Team Verkeer vertelt: "We willen niet alleen maar boetes uitdelen. Door in gesprek te gaan met de mensen willen we vooral de mindset veranderen." En dat lukt pas als er een flinke tijd intensief wordt gecontroleerd.

Vooral op appers en bumperklevers werd gelet, dat zijn de twee voornaamste oorzaken van ongelukken op de A67. De snelweg is berucht de vele ongelukken: gemiddeld 35 per maand.