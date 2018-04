12 jaar geëist in hoger beroep tegen verdachte van moordpoging op Boekelse boer

DEN BOSCH - Chris van E., veroordeeld voor een moordpoging op de Boekelse varkenshouder Machiel Coppens, hoorde woensdag twaalf jaar cel tegen zich eisen in hoger beroep. Dat meldt het Brabants Dagblad. Van E. moest in 2016 acht jaar de cel in voor het misdrijf. Hij heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn.

De varkenshouder was op de Molenakker in Boekel aan het werk toen Van E. op een rode scooter aan kwam rijden. Van E. stopte en vroeg de boer om hulp. Daarna richtte hij een vuurwapen op het slachtoffer en laadde het wapen een aantal keer door. Volgens de rechtbank met de bedoeling om hem dood te schieten.

Maar Van E. ontkende dat hij ooit heeft geprobeerd de boer te vermoorden. Hij zou naar eigen zeggen aan het werk zijn geweest en nooit bij de boer zijn langs geweest. De rechtbank vond zijn verklaring echter ongeloofwaardig en sprak een veroordeling uit, waarop Van E. in hoger beroep besloot te gaan.

LEES OOK: Moordpoging mislukt door haperende mitrailleur: dader krijgt acht jaar cel