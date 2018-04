Vader Abraham is jarig en zou alle 83 kaarsjes nog kunnen uitblazen: 'Ik heb nog steeds de adem'

Vader Abraham is 83 geworden

BREDA - Hij voelt zich goed en 'beweegt zich nog alle kanten op'. Dat mag ook wel, want de 83-jarige Vader Abraham werkt aan een nieuw album, schrijft liedjes en treedt hier en daar nog op. Maar dat laatste niet al te veel. "Ik pik alleen de krenten uit de pap."

De single van de nieuwe plaat gaat al erg snel komen, zegt de jarige job in het Omroep Brabant programma Brabants Bont. Over een dikke maand zouden we 'de trekker' van het nieuwe album al kunnen verwachten.

Geen zin in 83 kaarsjes

Vader Abraham heeft vandaag wel 'een taartje' opgesmurfd, maar er stonden geen 83 kaarsjes op. "Daar heb ik niet zoveel zin in, maar ik heb nog steeds de adem als het moet."

Zanger Frans Bauer uit Fijnaart liet zich niet onbetuigd woensdag en zette een jeugdfoto met Vader Abraham op Instagram