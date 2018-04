Man ziet beelden van zichzelf in Bureau Brabant en meldt zich op politiebureau

GELDROP - Een 33-jarige man uit Geldrop heeft zich dinsdag op het politiebureau gemeld nadat hij een foto van zichzelf had gezien in het opsporingsprogramma Bureau Brabant. Hij wordt verdacht van de handel in anabole steroïden.

De man viel op doordat hij meerdere keren tientallen pakketjes op de post deed. Het personeel van de winkel waar hij dat deed vertrouwde het niet en belde de politie.

Camerabeelden

Er bleken verboden spierversterkende middelen in de doosjes te zitten. De man stond duidelijk op camerabeelden van de winkel. Die beelden werden maandag getoond in Bureau Brabant.

De politie kreeg na de uitzending ook anoniem een tip met de naam van de verdachte.