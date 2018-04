Geheim te delen? Probeer het eens bij de tijdelijke bewoner van het brugwachterhuisje

DEN BOSCH - Een biechtvader wil hij zich niet noemen en absolutie verleent hij evenmin. Maar de Bossche student Elvis Kaltofen is wel benieuwd naar de verhalen die loskomen in zijn tijdelijke biechthuis aan de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch. En vooral wil hij weten of een brugwachtershuisje een geschikte plek is voor zo'n 'moderne biecht'. "Iedereen is welkom om op woensdag hier binnen te lopen."

Elvis opent met zijn 'moderne biechtkamer' aan de Hinthamerbrug het nieuwe seizoen voor de leegstaande brugwachterhuisjes in Den Bosch. Hij vindt het een uitgelezen kans om juist in een brugwachtershuisje te kunnen werken aan zijn afstudeeropdracht voor zijn architectuurstudie. "Iedereen is hier heel zichtbaar, maar zodra je in deze 'glazen bak' stapt voelt het toch heel geborgen. Wat ik wil weten is of dat invloed heeft op het geheim dat mensen met mij willen delen."



Tweede leven voor brugwachtershuisjes

Tot aan de zomer is Elvis elke woensdag aan het werk in het brugwachtershuisje. Dat krijgt met hem een nieuwe tijdelijke 'bewoner'. "Het is uniek dat de gemeente ons deze kans geeft," zegt Imke van Dillen die als projectleider nieuwe bestemmingen zoekt voor de brugwachtershuisjes in Den Bosch.





"We delen de huisjes met de brugwachters die een paar keer per week hier moeten zijn om pleziervaart door te laten. Wij mogen de brugwachtershuisjes de rest van de tijd gebruiken om ze een tweede leven te geven. Die herbestemming brengt in de stad heel veel creativiteit op gang."Het brugwachtershuisje aan de Anthoniebrug wordt een radiostudio waar Floor Snels en Stan Gonera met bezoekers uitzendingen gaan maken over het wassende water. Daarvoor is ook in de rest van Nederland belangstelling. 'Radio Brugwachter' zal uiteindelijk leiden tot een serie podcasts. "Tijdens het komende Festival Boulevard gaan Floor en Stan hier ook tien dagen lang radio maken."Heel anders wordt het brugwachtershuis aan de Orthenbrug. Daar wordt nu nog hard gewerkt aan de 'Camping'. "Het is een plek waar buurtbewoners hun dromen verwezenlijken en het grappige is dat het helemaal geen camping is, maar een koffiehuis," zegt Imke van Dillen. "In feite is het koffiehuis de enige tent die op die camping mag staan. Inclusief animatie vanuit de buurt."