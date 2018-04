'Spanking'-afspraak loopt uit de hand, man krijgt 7 jaar cel

DEN BOSCH - Een 49-jarige man uit Heerhugowaard (Noord-Holland) is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot zeven jaar cel voor poging tot doodslag op een 81-jarige man uit Den Bosch. De man was bij het slachtoffer op bezoek geweest om hem met een houten voorwerp te 'spanken', aldus de rechtbank. Maar dat liep volledig uit de hand en eindigde in een mishandeling waarbij de 81-jarige man zwaargewond raakte.

Het slachtoffer werd in mei 2017 geblinddoekt gevonden. Zijn armen waren met polsbanden vastgebonden aan haken in het plafond. Ook zijn enkels waren bij elkaar gebonden. De verdachte had het slachtoffer van achter zeker vijftien keer hard tegen het hoofd geslagen.

De 81-jarige man had het voorval mogelijk niet overleefd als hij niet naar het ziekenhuis was gebracht, zo stelt de rechtbank. Hij had steekwonden in zijn rug, letsel aan zijn rib, rugwervel, milt en wonden op het hoofd. Ook had hij blauwe plekken en onderhuidse bloedingen.

Hulpeloze toestand

Het geweld zou een diepe indruk hebben gemaakt op het slachtoffer, die in hulpeloze toestand werd achtergelaten. De verdachte verdedigde zichzelf door te stellen dat hij niet langs was gekomen om het slachtoffer te spanken. De twee zouden alleen met elkaar hebben gepraat. De klappen waren uit zelfverdediging omdat de 81-jarige man hem zou zijn aangevlogen en bij het kruis had gegrepen.

De rechtbank noemt deze verklaring ongeloofwaardig. Naast een gevangenisstraf moet de veroordeelde man ook een schadevergoeding van zevenduizend euro betalen.