Beschuldigingen tegen oud-wethouder stapelen zich op, maar zijn advocaat is woedend

HELMOND - Advocaat Richard Wagemans is woedend. De gemeente Helmond zegt dat oud-wethouder Tielemans ten onrechte wachtgeld heeft gekregen omdat hij tonnen aan inkomsten verzweeg. De advocaat zegt dat dit complete onzin is: "Hij was al gevierendeeld door alle publiciteit en nu wordt er ook nog eens nagetrapt door de gemeente Helmond."

De oud-wethouder zou tussen 2007 en 2014 twee ton aan inkomsten hebben gehad, terwijl hij een uitkering (wachtgeld) van de gemeente kreeg. De advocaat van Tielemans zegt dat er helemaal niets van klopt en dat Tielemans ten onrechte als een dief wordt neergezet.

Peter Tielemans ligt al jaren onder vuur. Hij kwam in 2013 in opspraak omdat hij ritten van de kroeg naar huis zou hebben gedeclareerd bij de gemeente, waarop Tielemans aftrad. Hij wordt onder meer beschuldigd van corruptie, afpersing en diefstal uit de kas van zijn toenmalige partij SDH (Sociaal Democraten Helmond).

Kapot gewerkt

Advocaat Richard Wagemans zegt dat 95 procent van de aantijgingen niet zijn te bewijzen: "Tielemans heeft zich altijd kapot gewerkt voor de gemeente. Hij is een superaardige man die eigenlijk te goed is voor deze wereld. Burgemeester Blanksma van Helmond moet zich schamen voor deze beschadigingsactie. Zij is niet capabel als burgemeester, dit is niveau kleuterschool."

Volgens Wagemans baseert de gemeente zich op een voorlopige ten laste legging van het openbaar ministerie: "Er klopt helemaal niets van. In een beschaafd land, waar Helmond dus niet onder valt, ben je pas schuldig nadat de rechter heeft gesproken."

Mensonwaardig

Na jaren van beschuldigingen en aantijgingen is nog volstrekt onduidelijk wanneer Tielemans eindelijk voor de rechtbank moet verschijnen, zegt Wagemans. Hij noemt de gang van zaken mensonwaardig en heeft een boze brief aan de gemeente Helmond geschreven: "Ik zou het college graag alle hoeken van de kamer laten zien."

Peter Tielemans kampt, door alles wat hem is overkomen, met ernstige gezondheidsproblemen. De gemeente Helmond beraadt zich nog op een reactie.