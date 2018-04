Michael van Gerwen interessant voor bedrijven: 'Hij heeft een ontzettend groot bereik'

EINDHOVEN - Michael van Gerwen staat al jaren aan de top van het darts. ‘Mighty Mike’ is al sinds 2014 de nummer één van de wereld en dat is goed voor de marktwaarde van de darter uit Vlijmen. “Van Gerwen is ontzettend interessant voor veel bedrijven”, zegt sportmarketeer Pieter Kuijpers.

Een schatting maken van de marktwaarde van Van Gerwen is lastig volgens Kuijpers. “Om de marktwaarde van iemand te berekenen is wekenlang onderzoek nodig. Maar de waarde van Van Gerwen ligt zeker boven een miljoen.” Dat is niks vergeleken met bijvoorbeeld Max Verstappen. Volgens Kuijpers is de waarde van de Formule 1 coureur ‘tientallen miljoenen euro’s.’

De marktwaarde hangt af van verschillende facetten. Zo wordt er bij een sportman gekeken naar de sportieve prestaties, het imago en de merchandise. “Van Gerwen heeft de laatste jaren natuurlijk aangetoond dat hij de beste darter is”, zegt Kuijpers. “Darts is enorm in trek en daarom is Van Gerwen ook steeds meer in beeld en wordt hij interessant voor bedrijven.” In Nederland is de merchandise van ‘Mighty Mike’ niet groot. “In Engeland daarentegen wel. Die kopen veel shirts, flights en pijlen van Van Gerwen.”

Doelgroep

Op dit moment wordt Van Gerwen gesponsord door bedrijven als Keukenconcurrent, Martin Glas en Van Mossel. Kuijpers snapt dat die bedrijven in zee zijn gegaan met Van Gerwen. “Zijn imago past bij die bedrijven. Hij is een goedlachse jongen, die nergens omheen draait. Hij heeft natuurlijk ook een grote gunfactor.” Kuijpers denkt dat ‘goede prijs/kwaliteit-bedrijven’ goed bij Van Gerwen passen, dat komt door de doelgroep die door Van Gerwen bereikt kan worden.

“Hij heeft een ontzettend groot bereik op social media”, zegt Kuijpers. “In die categorie kun je hem vergelijken met Dafne Schippers, Tom Dumoulin en Sven Kramer. Dat zien de bedrijven natuurlijk ook. De sponsor kijkt ook naar de doelgroep die de sportman aantrekt. Een duur champagnemerk zal Van Gerwen niet zomaar gaan sponsoren.”

Trots

De sportmarketeer vindt dat men in Nederland trots moet zijn op een sportman als Van Gerwen. “Hij staat al jaren aan de top. Hij heeft ontzettend veel bereikt in het darten, een sport die nog altijd groeiende is. Daarom is hij ontzettend interessant voor veel bedrijven.”

Premier League of Darts

Voor de darter uit Vlijmen wacht donderdag de Premier League of Darts alweer. Van Gerwen staat nog altijd bovenaan en verloor pas één van zijn negen wedstrijden dit jaar in de Premier League.

Donderdagavond speelt Van Gerwen tegen Simon Whitlock. Dat wordt de tweede keer dat Van Gerwen Whitlock treft in de Premier League. De vorige keer was in speelronde vijf, toen won Van Gerwen met 7-4 van de Australiër. Volgende week worden er twee avonden Premier League of Darts in Ahoy gespeeld,

waaronder de wedstrijd van Michael van Gerwen tegen landgenoot Raymond van Barneveld.