'Herrie in de Druiventros' krijgt toch geen vervolg, want moeder ziet Willem Reimers niet zitten

BERKEL-ENSCHOT - Er komt geen tweede seizoen van het populaire televisieprogramma Herrie in de Druiventros. De familie Mutsaers uit Berkel-Enschot ziet het niet zitten om tv-kok Herman den Blijker en hotelier Willem Reimers nog een keer over de vloer te krijgen. "We stonden voor alles open, maar niet meer met deze twee heren", zegt directielid Janny Zoontjens-Mutsaers van het familiehotel.

Maandenlang werden gesprekken gevoerd tussen de hoteliers en tv-zender RTL. Tijdens carnaval maakte een filmploeg nog opnames in De Druiventros. Het besluit om niet door te gaan viel afgelopen week.

Meneer Reimers

"We hadden het heel graag gedaan, maar mijn moeder wilde echt niet meer. Ze kan niet met meneer Reimers door één deur", vertelt Janny. "Maar we kunnen terugkijken op een leuke en soms lastige tijd. We hebben er veel van geleerd, maar we passen voor een tweede seizoen."

LEES OOK: De Druiventros en tv-kok Herman den Blijker tekenen de vrede: 'Het ging ook om spannende tv'

In het succesvolle tv-programma dat vorig jaar op woensdagavond werd uitgezonden, leek het continu te botsen tussen de tv-kok die het restaurant wilde renoveren en de vier directieleden. Den Blijker liep dan ook regelmatig gefrustreerd weg, boos op de familie die zijn adviezen en die van hoteladviseur Willem Reimers niet wilde volgen. Meer dan een miljoen kijkers smulden van de gebeurtenissen in de horecazaak.

Verbouwing

Nu het televisieprogramma met de Druiventros is afgeketst, zitten de hoteliers niet stil. "Er staat nog veel op de rol. Onder meer een verbouwing", vertelt Janny. "Dat is sowieso overzichtelijker om te doen zonder een filmploeg in de buurt."

Helemaal van de televisie verdwijnen wil de familie Mutsaers eigenlijk ook niet. Ze staan open voor een nieuw programma. Bijvoorbeeld een soapserie over hoe het in de horeca gaat. "Televisiemakers mogen zich bij ons melden hoor. En we hoeven niet ondertiteld te worden."

Fans

De fans zijn de Druiventros in ieder geval nog niet vergeten. Wekelijks komen er kijkers naar het restaurant en het hotel. Ze willen vaak met de hoofdrolspelers op de foto. Janny: "Ze vragen heel vaak aan ons: wat moeten wij nu met onze woensdagavond?"

LEES OOK: Voor de laatste keer 'herrie' in de Druiventros: ‘We blijven eigenwijze Brabanders’