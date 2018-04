Grote brand in tussenwoning in Megen, rookwolken in wijde omtrek te zien

De brand woedt in het dak van het huis. (Foto: Charles Mallo SQ Vision)

MEGEN - Aan de Torenstraat in Megen bij Oss is woensdagmiddag een brand ontstaan. Bij de brand komen grote rookwolken vrij. Het vuur woedt in een tussenwoning.

De brand werd rond halfvijf gemeld en woedt in het dak van het huis. De bewoners konden het huis op tijd verlaten. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat alle omliggende posten zijn opgeroepen om de brand zo snel mogelijk onder controle te krijgen.

Het huis staat in de historische dorpskern van Megen. Op de hoek is een restaurant. Volgens een omwonende stinkt het erg buiten.

Vooralsnog is de brand niet uitslaand. De oorzaak is nog niet bekend.