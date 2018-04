Meisje (8) laat blikje frisdrank vallen en wordt door Dobermann in haar neus gebeten

EINDHOVEN - Een 8-jarig meisje is dinsdag aan het eind van de middag op het Dirigentplein in Eindhoven door een hond in haar neus gebeten. De hond, een Dobermann, is door de politie in beslag genomen.

Het meisje liet een blikje fris uit haar handen vallen. Toen ze het blikje wilde oprapen werd ze door de hond in haar neus gebeten. De hond zat vastgebonden aan een lantaarnpaal. Het meisje is ter controle naar de huisartsenpost gegaan en mocht daarna weer naar huis.

Agenten hebben de agressieve hond in de beslag genomen. Volgens een politiewoordvoerster is bekend wie de eigenaar van de hond is. De hond wordt getest op zijn gedrag. Daarna wordt een beslissing genomen over het lot van de hond.