Kijk op Facebook mee hoe de kok jouw biefstuk bakt bij restaurant Harboury in Tilburg

TILBURG - Meekijken terwijl de kok jouw biefstuk bakt of zalm bereid. Bij restaurant Harboury in de Piushaven in Tilburg kan het. Chefkok Hein Schlahmilch heeft een cameraatje midden in zijn keuken geplaatst. Vier keer per week zet hij hem aan en mag iedereen live op Facebook meekijken.

Zodra chefkok Hein Schlahmilch de lensdop heeft verwijderd, is de keuken van restaurant Harboury live te zien op Facebook. Schlahmilch: "Ik heb een webcam opgehangen die alles laat zien wat er in de keuken gebeurt. Ik doe dit om te kunnen laten zien hoe wij met eten bezig zijn. Wij zijn op zoek naar het ultieme gerecht. Onze culinaire visie en hoe we dat vorm geven wil ik graag met de mensen delen."

Op woensdagmiddag, vrijdagmiddag, vrijdagavond en zaterdagavond staat de webcam aan. En dat ziet er zo uit:









Op je vingers kijken

Tot nu toe keken er 200 tot 300 mensen. Schlahmilch vindt het niet vervelend dat er zoveel mensen op zijn vingers kijken. "Ik heb ooit wedstrijden gekookt dus ik ben wel wat gewend. Maar toen ik de eerste keer de webcam aanzette om te oefenen, werd ik toch wel heel erg zenuwachtig. Uiteindelijk went dat. Als de camera nu aan gaat, zijn de zenuwen voorbij."

Gordon Ramsay

Het blijft niet alleen bij kijken, mensen mogen de kok ook vragen stellen. Zij stellen hun vraag via Facebook en Schlahmilch geeft het antwoord op de webcam.











Maar de camera loopt natuurlijk ook als er iets misgaat in de keuken. "Ik ben gelukkig geen Gordon Ramsay. We werken hard en er gebeurt van alles, maar we schelden niet op elkaar. Er gaat natuurlijk wel eens iets fout. Daar hebben we het er van tevoren ook wel over gehad. Wat als er iets mis gaat voor de camera? Maar ja, dat hoort erbij. Het is geen geregisseerde of gemonteerde kookshow. We laten zien wat we doen met de passie waarmee we het doen."

Geen carrière als TV-kok

Hoewel hij naar eigen zeggen helemaal niet zo nodig met zijn hoofd in beeld hoeft, heeft Schlahmilch weinig last van de camera in zijn keuken. Hij hoeft hem ook alleen maar aan te zetten en eventueel in te zoomen op zijn werkbank of de plek waar de borden worden opgemaakt. "Het is een extra dingetje, maar als je eenmaal aan het werk bent dan heb je er geen last van. Ik moet er alleen aan denken dat ik niet met mijn rug naar de webcam ga staan, maar juist een beetje moet laten zien wat ik doe."

Op de vraag of hij een carrière als tv-kok ziet zitten, antwoordt hij lachend: "Nee, of dat een goed idee is vraag ik me af. Ik wil gewoon mooie en eerlijke gerechten maken."