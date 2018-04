Kleine Brabantse gemeenten doen te weinig om energieneutraal te worden

DEN BOSCH - Brabantse gemeentebesturen moet meer doen om energieneutraal te worden. Doen ze dat niet dan wordt de doelstelling om in 2050 een energieneutrale provincie te zijn niet gehaald. Vooral kleine Brabantse gemeenten blijken nauwelijks in staat dat doel te halen.

Dat concludeert Panteia in haar onderzoek in opdracht van de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) en de provincie Noord-Brabant. Panteia vindt dat de provincie meer moet doen om het doel te halen, bijvoorbeeld door regionale samenwerking te stimuleren.

De grotere Brabantse gemeenten hebben meestal wel een visie op hoe ze minder energie kunnen gebruiken. De meeste kleinere gemeenten hebben het thema niet of nauwelijks opgepakt. Er draaien hier en daar wel projecten maar van samenwerking tussen gemeenten en regionale strategieën is nog weinig sprake, stellen de onderzoekers.

Energie in coalitieakkoorden

Gedeputeerde Staten verwachten dat veel Brabantse gemeenten de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energie als thema opnemen in de coalitieakkoorden die de komende weken worden gesloten. “De energietransitie is een van de meest urgente opgaven voor de komende decennia, en één van de belangrijkste doelstellingen van de Brabantse Omgevingsvisie. Samenwerking tussen verschillende overheden is daarbij een eerste vereiste“, stelt Erik van Merrienboer, verantwoordelijk gedeputeerde voor het onderzoek.

Op 4 juni houden provincie, waterschappen en Brabantse gemeenten een Klimaattop voor Zuid-Nederland. Daar willen ze afspraken maken die namens Zuid-Nederland een bijdrage leveren aan het landelijke Klimaatakkoord.”

Het is de tweede keer dat de VBG en provincie Noord-Brabant gezamenlijk een themaonderzoek lieten uitvoeren naar de bestuurskracht van Brabantse overheden. Het vorige onderzoek ging over bestuurskracht bij de aanpak van criminaliteit in het buitengebied.