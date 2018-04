21 te jong voor een wethouder? 'Beoordeel iemand op zijn kwaliteiten', zegt Paul Smeulders

HELMOND - Net 21 jaar oud en dan al wethouder worden. Voor Peter Raaijmakers uit Sint-Michelsgestel is het binnenkort waarschijnlijk realiteit. Maar de voordracht maakt boze tongen los bij de oppositie: hij is te jong en onervaren vinden ze. Als iemand weet hoe het is om op jonge leeftijd aan het wethouderschap te beginnen, dan is het Paul Smeulders (GroenLinks) uit Helmond. “Geef die jongen een kans.”

Hij studeert nog Bestuurskunde aan de universiteit, maar Peter Raaijmakers (21) wordt waarschijnlijk de jongste wethouder in Brabant. De oppositie zou het onverantwoord vinden om de jongeling de leiding te geven over een gemeenteportefeuille.

“Ik vind dit een achterhaalde discussie”, reageert Paul Smeulders op de commotie. Hijzelf was 26 toen hij wethouder werd in zijn geboortestad Helmond. Hij kreeg Financiën, Duurzaamheid en Grondzaken in zijn portefeuille. “Ik ga ervan uit dat iedereen in Nederland op zijn kwaliteiten wordt beoordeeld. Of je nou jong of oud bent.”

Smeulders is er het levende bewijs van dat leeftijd niets uitmaakt. “Uiteindelijk werd ik zelfs gekozen tot beste bestuurder van Nederland. Het gaat om je drive en kwaliteit.”

Onbevangen

Jong zijn is juist een hele positieve eigenschap, meent hij. “Jonge mensen zijn vaak idealistisch en onbevangen.” Dat zou volgens Smeulders juist kunnen helpen bij dossiers waar veel tegenzit. Of als andere mensen met tientallen redenen komen waarom iets niet mogelijk is.

Of Raaijmakers de kwaliteiten bezit die nodig zijn om de functie van wethouder te bekleden, weet de Helmonder niet. “We hebben elkaar nooit ontmoet, maar als ik de berichten zo lees gaat het wel heel erg om zijn leeftijd.”

Tips

De GroenLinkser heeft nog wel wat tips voor de jonge bestuurder. “Blijf jezelf en volg je idealen”, adviseert Smeulders. “Omring jezelf met goede mensen en vraag om feedback als het even wat minder gaat. Maar dat geldt ook voor oudere bestuurders.”