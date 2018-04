Slootje springen blijkt lastig voor vluchtende boeven, politie pakt natte verdachten op

NOORDHOEK - De politie heeft dinsdagavond drie mannen opgepakt die mogelijk betrokken zijn bij een hennepdrogerij in Noordhoek. Twee van de drie verdachten maakten een mislukte sprong over een sloot om aan de politie te ontkomen en werden zo een gemakkelijke vangst voor de agenten. Zo laat de politie woensdag weten.

Hulpdiensten waren dinsdagavond op de A59 ter hoogte van Noordhoek druk doende om een gewonde man af te voeren. Het was onduidelijk wat het slachtoffer was overkomen. Een dag later heeft de politie een uitgebreide toelichting gegeven.

De gewonde man blijkt een 37-jarige Rotterdammer die op de vlucht was voor de politie. Hij nam de benen toen agenten onderzoek deden bij een loods aan de Vlietweg in Noordhoek. Daar bleek een hennepdrogerij verstopt te zitten. Na zijn vruchteloze vluchtpoging kon de verdachte eenvoudig worden ingerekend. Maar aan zijn arrestatie ging een heel verhaal vooraf, een heuse slapstick.

Melding

Rond half acht komen agenten af op een melding van een inwoner van Noordhoek. Hij had een onbekende man zien lopen door de tuinen aan de Weeldijk. Na een korte speurtocht vindt de politie op de Noordhoeksedijk een kletsnatte man zonder schoenen. Hoe hij zijn natte pak opliep, is niet bekend. Maar de 43-jarige Rotterdammer beweert dat hij in een loods aan de Vlietweg is bedreigd door twee mannen met een vuurwapen.

De agenten nemen de doorweekte man mee naar de loods. Als de politiewagen het erf op rijdt, rent een man weg. Dat is de 37-jarige Rotterdammer die na zijn mislukte sprong over de sloot gewond uit de struiken naast de A59 wordt gehaald.

Vast in de modder

Intussen zijn meerdere politie-eenheden aangekomen bij de loods. Als ze het gebouw binnengaan voor onderzoek, slaat opnieuw een man op de vlucht. Hij denkt te kunnen ontsnappen door in een sloot te springen. Dat blijkt geen gelukkige keuze, want de 29-jarige man uit Dordrecht zakt onmiddellijk tot zijn middel weg in de modder en is eveneens een gemakkelijk prooi voor de achtervolgende agenten.

Alle drie betrokken mannen zitten vast. De huurder van de loods, een 36-jarige man uit Vlaardingen, heeft zich woensdag gemeld bij het bureau in Vlaardingen. Het is niet bekend of de politie hem als verdachte ziet in deze zaak. De politie verwacht mogelijk nog meer aanhoudingen. Toen de politie bij de loods aankwam, vertrokken namelijk twee auto’s met meerdere inzittenden.

Stoorzender

De politie vond in de loods bijna 200 kilo henneptoppen, verpakt in zogeheten 'sealbags'. Met hulp van een politiehond werd een vuurwapen gevonden en troffen agenten een 'jammer' aan. Dat is een stoorzender die criminelen vaak gebruiken om de portofoons en mobiele telefoons van de politie onbruikbaar te maken. Tijdens het onderzoek is verder een auto in beslag genomen.