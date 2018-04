Zwaargewonde aanvoerder PSV-amateurs Stephan Wijlaars weer aanspreekbaar

EINDHOVEN - De 32-jarige Stephan Wijlaars is weer aanspreekbaar. Dat bevestigt de woordvoerder van de familie woensdagavond. De aanvoerder van de amateurvoetballers van PSV werd in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond gevonden op de Hoogstraat in Eindhoven. Hij lag dagen in coma. Wat er precies met hem is gebeurd, is nog een groot raadsel.

“Hij maakt progressie”, zegt woordvoerder Thijs Slegers. “De situatie is nog steeds zeer zorgelijk, maar hij is wel stabiel en aanspreekbaar. Dat is positief.”

Volgens Slegers heeft de politie Stephan een aantal vragen kunnen stellen over wat er de bewuste nacht is gebeurd. Over de inhoud van dat gesprek kan de woordvoerder niets zeggen. “Dat is schadelijk voor het onderzoek.”

Raadsel

Niet alleen voor de politie, ook voor de familie van Wijlaars is het een compleet raadsel wat er met hem is gebeurd. De zaak heeft voor de politie hoge prioriteit. “Ze doen er alles aan om erachter te komen wat er is gebeurd”, zegt Slegers. De politie komt graag in contact met getuigen.

Stephan ligt met ernstig letsel in het traumacentrum in Tilburg. Momenteel wordt door artsen onderzocht hoe blijvend dat letsel is.