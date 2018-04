Edward Linskens is duidelijk over PSV-Ajax: 'Verliezen is geen optie'

EINDHOVEN - Het draait deze week in Eindhoven om PSV-Ajax, zondag kan de ploeg kampioen worden. Voormalig PSV’er Edward Linskens wordt in deze periode normaal gesproken aangesproken over een heel ander moment, maar nu kijkt hij naar de titelstrijd.

Een gelopen koers is het nog niet. Linskens denkt wel dat de ploeg van trainer Phillip Cocu maandag het winnen van de landstitel kan vieren, maar honderd procent zeker weet hij het niet. “In voetbal kan alles. Dat heb je dinsdag gezien met Barcelona tegen AS Roma. Maar als je thuis mag spelen, is verliezen geen optie”, zegt hij in het Omroep Brabant-programma Afslag Zuid.

Volgens Linskens komen er kansen voor PSV omdat Ajax moet winnen om nog een klein beetje hoop te houden op de landstitel. “Dan komt er ruimte. En de ploeg heeft dit seizoen wel bewezen dat het daar goed mee om kan gaan. Qua voetbal was het dit seizoen niet altijd even best. Maar als je qua punten zo presteert, kun je niet zeggen dat PSV niet de terechte kampioen is.”

Zelf scoorde Linskens in 1993 twee keer tijdens een 2-1 zege op Ajax.





Dertig jaar geleden

Linskens, naast PSV in het verleden ook actief voor NAC, KSC Lokeren en VVV, is vooral bekend door zijn doelpunt tegen Real Madrid. Dat was op 6 april dertig jaar geleden. De rechtspoot scoorde in Madrid de 1-1, in eigen huis bleef het 0-0.

Zo bereikte PSV de finale van de Europa Cup 1, die uiteindelijk gewonnen werd van Benfica.