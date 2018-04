BYE BYE Facebook? Omroep Brabant blijft (maar we maken geen misbruik van je gegevens)

EINDHOVEN - De actie 'BYE BYE Facebook' van Arjen Lubach heeft veel losgemaakt. "Facebook is heel stom. Daarom gaan we van Facebook af. Doe je mee?", nodigt hij iedereen uit. Of veel mensen daaraan gehoor geven is de vraag, maar Omroep Brabant blijft op Facebook en hier leggen we uit waarom.

De kritiek op Facebook is niet van de lucht momenteel. Er zijn bedrijven die Facebookgegevens misbruiken voor politieke of commerciële doeleinden. Facebook verzamelt zelf ook informatie van gebruikers, terwijl dat volgens de privacyregels niet in alle gevallen mag. Arjen Lubach besteedde hier in zijn programma 'Zondag met Lubach' uitgebreid aandacht aan en zijn conclusie was dat iedereen zijn Facebookaccount zou moeten opheffen. En wel woensdagavond om acht uur.





Omroep Brabant stopt niet met Facebook. Een flink deel van ons publiek volgt ons nieuws via zijn of haar Facebooktijdlijn. Onder hen zijn ook veel mensen die ons niet via radio, tv, de website of de apps volgen. Wij vinden het belangrijk om daar aanwezig te zijn waar mensen Brabantse verhalen willen lezen. En daarop reageren. Zolang grote groepen Brabanders gebruik blijven maken van Facebook, zullen we dus via dat kanaal ons nieuws blijven verspreiden.

Maar even voor de duidelijkheid: wij delen jullie gegevens niet met Facebook. Omgekeerd krijgen wij wel een klein beetje informatie van Facebook. Maar dat is alleen hoeveel mensen onze verhalen lezen en onze video's op Facebook bekijken. Meer hoeven we ook niet te weten. Want Omroep Brabant is er voor jullie. Niet andersom. En dat houden we zo.

Renzo Veenstra, hoofdredacteur

Tim Zunneberg, hoofd online