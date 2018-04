Spektakelstuk 'Weg uit de Peel' vertelt over het zware leven van de turfstekers in de woeste Peel

DEURNE - 'Weg uit de Peel' is een grootse theaterproductie met 17 voorstellingen op twee Brabantse en twee Limburgse locaties in de natuur. Een spektakelstuk waaraan 150 mensen op het toneel en achter de schermen aan meewerken. Een verhaal over dromen, idealen, sociale strijd en het zware leven van turfstekers. Maar bovenal een eerbetoon aan de schone woestheid van de Peel.

De theaterproductie is gebaseerd op het boek 'Weg uit de Peel' van Jacques Vriens. De schrijver regisseert zelf het toneelspel. "Als mijn stuk wordt gespeeld, wil ik er wel bovenop zitten", bekent hij met een lach.

Vriens heeft voor de realisatie de samenwerking gezocht met Bas Leenders uit Gemert. De producent heeft ruim 80 acteurs gestrikt en nog eens zo'n veertig medewerkers die achter de schermen werken. "Maar we zoeken nog wat handjes en voetjes. Ik denk dat we uiteindelijk gaan toeren met ongeveer 150 mensen."

Natuurlijk decor

Behalve de omvangrijke productie, vallen ook de locaties op waar het theatergezelschap neerstrijkt. De première is op zaterdag 19 mei in het Limburgse Ospel. Midden in de natuur worden daar twee tribunes neergezet voor 390 bezoekers. Na vijf voorstellingen in Ospel is de Brabantse première op donderdag 14 juni in Deurne. Na de zomervakantie volgen in september voorstellingen in Vredepeel bij Venray en De Mortel, vlakbij Gemert.

De acteurs gebruiken de Peel als speelvloer. Mensen die een kaartje kopen worden kort vooraf ingeseind waar precies ze naartoe moeten komen. Het laatste stukje liefst lopend of fietsend om de natuur te ontzien.

Vriens: "Het verhaal gaat over Janneke, een meisje van 12 dat graag schooljuf wil worden. Over turfstekers die in opstand komen tegen de slechte arbeidsomstandigheden en karige loontjes. Het is een persoonlijke en sociale geschiedenis die zich met elkaar vervlechten. Het is ontroerend, spannend, heftig maar ook soms grappig."

Financiering

Het was een hele toer om de productie van de grond te krijgen. Vanuit Limburg sprongen de provincie en een aantal gemeenten financieel bij. "Maar van de provincie Brabant kregen we de deksel op de neus", zegt Bas. De producent noemt dat 'redelijk frustrerend'. Hij kreeg te maken met regeltjes, procedures en instanties. "We kwamen er niet doorheen."

Lang kunnen hij en Vriens er niet om treuren. Ze hebben hun aandacht nu helemaal nodig voor 'Weg uit de Peel'. Klik hier voor het volledige speelschema en meer informatie.