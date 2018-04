Vergeet de pubquiz: 'Bloedfanatiek' Kampioenschap 30 Seconds in Tilburg

TILBURG - Veertig teams streden woensdagavond met volle passie tijdens het eerste Open Tilburgs Kampioenschap 30 Seconds. In totaal meldden honderden fans zich aan voor de strijd van het populaire bordspel.

"De A4! Nee, de A6! Of zeven!", schreeuwt de fanatieke Eline Mulder (23) naar haar medespeler. Ze maakt hevige handgebaren, terwijl de laatste seconden wegtikken. Tegenover haar zit Irene Oudhuis (25) uit Alkmaar, die hints moet geven. "Het is een kwestie van geluk, maar ook van algemene kennis. Als het goed gaat en iemand snapt je, dan is dat zo vet! Dan ga je gewoon!"



Het is voor het eerst dat Café Bolle het kampioenschap organiseert. "Binnen één dag was ik uitverkocht. Ze komen van heinde en verre", vertelt organisator Gert-Jan Braam. "Je ziet deelnemers uit Flevoland en Rotterdam. Het is een heel populair spel." Ook andere Brabantse kroegen organiseerden eerder vergelijkbare wedstrijden.



Beker met spelfout

De winnaar kreeg, hoe kan het ook anders, een pakket vol bordspellen. Daar bovenop kwam nog een beker met daarop de foutieve tekst: 'Winnaar 30 Deconds.' "Oeps, een dikke spelfout", lacht Gert-Jan.



Over ongeveer een maand organiseert de kroeg weer een kampioenschap.