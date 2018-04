Agenten schieten vluchtende verdachte neer na achtervolging bij Goirle

GOIRLE - De politie heeft woensdagnacht een verdachte neergeschoten op de Poppelseweg in Goirle. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte was samen met iemand anders op de vlucht. Dat meldt de politie via Twitter.

De politie kwam een verdacht busje op het spoor in Tilburg. Toen agenten de twee inzittenden wilden aanhouden, sloegen ze op de vlucht. Dat leidde tot een achtervolging die eindigde in Goirle met het neerschieten van één van de verdachten.

Op de vlucht

Een tweede verdachte wist weg te komen en sloeg op de vlucht in een auto. De politie startte vervolgens een zoektocht waarbij ook een helikopter werd ingezet. En ook de Belgische politie zou geholpen hebben. Met succes. De tweede verdachte werd rond vijfuur in de ochtend aangehouden.

De neergeschoten verdachte is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.





