Doodgeschoten man gevonden in auto in Eindhoven

Dode man gevonden in auto in Eindhoven. Foto: Hans van Hamersveld

EINDHOVEN - In Den Bult in Eindhoven is een dode man aangetroffen in een auto. Volgens de politie is de man doodgeschoten.

Den Bult ligt in de wijk tussen de Frederiklaan en de Strijpsestraat. De politie heeft inmiddels het wijkje afgezet en is bezig met forensisch onderzoek.

Den Bult is een hofje in de wijk. Het is geen doorgaande straat. Volgens buurtbewoners is het een hele rustige omgeving. De meeste mensen merkten pas dat er iets was gebeurd op het moment dat er een traumahelikopter in de buurt landde.