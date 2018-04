PSV moet wel nog even winnen, maar de taart is al klaar

VEGHEL - VEGHEL – PSV moet het nog wel even doen, maar bij bakkerij Bekkers in Veghel zijn de eerste kampioenstaarten al in de maak. “99 procent zeker,” bakker Arno weet het zeker, het gaat lukken: “Dit is een unieke kans, kampioen worden tegen Ajax.”

Het idee kwam van een collega bij de bakkerij. “Komt door een collega van ons. Rick, dat is echte diehard fan, hij had het idee.”





“De taart moet lekker en mooi zijn,” vertelt Arno. “Hij is opgebouwd met cake, vanillebavarois, nog een laag cake, aardbeibavarois, slagroom en afgewerkt als kampioenstaart.”



Hoeveel er verkocht gaan worden? Arno: “We hopen op honderden, maar dat ligt natuurlijk aan zondag.”