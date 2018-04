Bij PSV-fan Theo kun je je billen afvegen met Ajax: 'Ik krijg berichten uit het hele land'

EINDHOVEN - Nog een paar nachtjes slapen en dan kan PSV de titel in eigen huis pakken tegen Ajax. In aanloop naar de wedstrijd van zondag heeft Theo van Gemert in zijn cafetaria alvast heel toepasselijk wc-papier liggen.

Het idee voor de rollen kwam van een vriend, vertelt Theo. “Hij zag op een vriendenweekend in Engeland dat je ze kon laten maken.” Hij had er alleen iets meer meegenomen dan hij zelf nodig had, en dus bood Theo aan om de rollen in zijn zaak te verkopen.

Inmiddels heeft zijn Facebookbericht ook fans buiten Eindhoven bereikt. Lachend: “Ik krijg berichten uit het hele land van mensen die de rollen willen kopen. Ook van mensen die Ajaxfans in de familie hebben.” Boze Ajacieden heeft hij nog niet aan de deur gehad. “Gelukkig niet, haha. Ik ben ook niet anti-Ajax. Het is gewoon een geintje. Als je dat niet begrijpt, heb je een probleem.”

Vitrine ligt vol

De verkoop van de rollen zal donderdag waarschijnlijk de verkoop van de frikadellen en patatjes overstijgen. “Mijn vitrinekoeling is kapot, dus de vitrine ligt nu vol met de rollen.”

Bloednerveus voor zondag is Theo niet: “Ik ben niet zo’n grote fan dat ik er elke wedstrijd doodziek van ben als PSV verliest. Maar ik hoop nu natuurlijk wel echt dat ze winnen.”