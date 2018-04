Fans van NAC wagen zich in het hol van de leeuw en verven Tilburgs viaduct zwart en geel

NAC-fans wagen zich in het hol van de leeuw: vlakbij het stadion van Willem II verven ze een viaduct in de kleuren van NAC.

TILBURG - De wedstrijd tussen NAC en Willem II moet nog gespeeld worden, maar de vete tussen Breda en Tilburg is sinds donderdagochtend officieel opgelaaid. Meerdere NAC-fans verfden woensdagnacht de muren van een viaduct tussen Tilburg en Goirle in de bekende kleuren van hun voetbalclub, en dat op een paar honderd meter van het Koning Willem II-stadion.

Het werd deze keer iets veiliger aangepakt dan vorig jaar. In december verfden de fans van NAC een viaduct over de A58 nog in hun clubkleuren. Automobilisten die voorbij kwamen konden het geklieder bijna niet missen. Zelfs op het asfalt onder het viaduct waren teksten te zien. Niet veel later verfden Willem II-fans over de geelzwarte verf heen en was het viaduct weer rood-wit-blauw.

LEES OOK: Mest gedumpt voor NAC-stadion Breda

Wat nu, na de laatste actie, de reactie van Willem II-fans gaat zijn, is nog even afwachten. Voorlopig zitten de NAC-kleuren er nog op. De wedstrijd tussen de twee Brabantse voetbalclubs is aanstaande zondag om half één in het stadion van NAC.



De fans van NAC en Willem II bedenken al jaren ludieke acties in de aanloop naar de derby. Viaducten zijn populair om te beschilderen, maar ook om een spandoek aan te hangen. NAC-fans kleurden in 2017 de bomen rond het Willem II-stadion geel met slingers. Ook spelers lieten zich niet onbetuigd in de vete tussen de clubs, zoals Henrico Drost in 2014. Die liet weten dat hij een 'schijthekel heeft aan Willem II'. Supporters uit Tilburg speelden in 2013 voor hekkensluiter door de hoofdingang van het NAC-stadion te vergrendelen met hangsloten.