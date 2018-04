Beveiligingsbedrijf heeft mogelijk te maken met kluisjesroof, computerbestanden in beslag genomen

BREDA - In het onderzoek naar de miljoenenroof bij de Rabobank in Oudenbosch heeft de politie computerbestanden van het Bredase beveiligingsbedrijf EBN in beslag genomen. Ook zijn medewerkers gehoord die iets met de beveiliging van de bank te maken hadden. Daarmee lijkt de politie zich in het onderzoek steeds meer te richten op een 'inside job'.

Volgens politiewoordvoerder Willem-Jan Uytedehage is er daags na de kluisjesroof al een kopie gemaakt van de serverbestanden. Om welke informatie het precies gaat kan hij niet zeggen. "De recherche is nog druk bezig de gegevens te onderzoeken om te kijken of er iets verdachts op te vinden is", aldus Uytdehage.

Intern onderzoek EBN

Beveiligingsbedrijf EBN werkt volledig mee aan het politieonderzoek. Dat zegt advocaat Taco van der Dussen van EBN. "Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat het bedrijf iets met de bankroof te maken heeft."

"Een aantal medewerkers van het bedrijf is door de recherche gehoord als getuige. Er is niemand aangehouden", aldus Van der Dussen. EBN heeft Hoffmann Bedrijfsrecherche ingehuurd voor een intern onderzoek. Waar nodig wordt informatie uitgewisseld met de politie en de Rabobank. In het belang van het onderzoek wil de advocaat verder niets zeggen.

Inside job?

De politie liet eerder al weten een inside job niet uit te sluiten. Ook medewerkers van de Rabobank zijn als getuige gehoord. De bank is zelf ook een onderzoek begonnen. "Alles scenario's worden opengehouden", aldus de politiewoordvoerder.

De kluisjesroof gebeurde in het eerste weekend van maart. Honderden kluisjes in de kelder van de bank werden opengebroken. De exacte omvang van de buit is nog onduidelijk. De dieven gingen er met contant geld, goud en zilver vandoor. De daders zijn nog altijd niet gepakt. Afgelopen maandag ging de bank weer open na ruim een maand gesloten te zijn geweest. Ook het kluisjessysteem is weer toegankelijk.

